Ярема підтвердив допит Ахметова у Генпрокуратурі
Ярема підтвердив, що Ахметов був допитаний у Генпрокуратурі у справах про події на Майдані і фінансування сепаратизму.
Слідчі Генеральної прокуратури допитали бізнесмена Ріната Ахметова у рамках розслідування кримінального провадження щодо подій під час акцій протесту на Майдані Незалежності в Києві, а також за зверненням народного депутата Ірини Геращенко щодо його можливої причетності до фінансування сепаратизму.
Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив генеральний прокурор Віталій Ярема, передає кореспондент УНІАН.
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“Що стосується громадянина Ахметова, то його допитували щодо двох питань - його перебування і ставлення до майданівських подій і за запитом депутата Геращенка щодо фінансування сепаратизму. Усі відповіді ми отримали", - сказав Ярема.
Водночас він не уточнив, чи відкрите якесь кримінальне провадження, у якому може бути фігурантом Ахметов.
Як повідомляв УНІАН із посиланням на джерела у Генпрокуратурі, 22 січня бізнесмен Ахметов був допитаний у Головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури як свідок у кримінальній справі, пов'язаній із сепаратизмом.
За даними "Української правди", Ахметова вирішили допитати після появи відео з боку сепаратистів, де згадується його ім'я, прізвище Наталії Королевської, а також Олександра Єфремова у контексті фінансування. Це відео долучене до матеріалів кримінальної справи. Королевську допитали раніше, після заяви Ірини Геращенко.