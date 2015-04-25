ЄС повинен чітко озвучити санкції, які він може ввести проти Росії - Єлісєєв

Про це в інтерв'ю DT.ua заявив постійний представник України при Європейському Союзі Костянтин Єлісєєв.

"Ми хочемо, щоб ЄС чітко оприлюднив ті санкції, які він може ввести проти РФ у разі, якщо буде подальше погіршення ситуації в Донбасі, якщо Москва буде і далі ігнорувати виконання Мінських домовленостей. Це має прозвучати чітко і публічно", - сказав Єлісєєв.

На його думку, в питанні санкцій Європі вкрай складно зберігати єдність. "Ви знаєте, що деякі країни намагаються цю єдність порушити і загравати з Москвою. Тому ми так наполегливо працюємо над збереженням європейського консенсусу. Чесно скажу: великого апетиту до посилення санкцій ЄС сьогодні немає. Все ще триває дискусія, що має вважатися спусковим гачком для посилення санкцій", - зазначив Єлісєєв.

"Але будемо відверті: деякі країни хочуть добитися головним чином того, щоб не трапилося такої гарячої війни, як минулого літа, а далі продовжити business as usual з країною-агресором. На щастя, таких країн небагато. Але з ними потрібно працювати, і ми вже це робимо", - сказав дипломат. При цьому, за його словами, мова про послаблення санкцій не йде.

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Нагадаємо, що Україна, незважаючи на прийнятий парламентом і підписаний президентом у вересні 2014 року закон про санкції, досі так і не ввела санкції щодо Росії. Згідно із законом, рішення про застосування санкцій повинно прийматися Радою нацбезпеки і оборони і вводиться в дію указом президента.