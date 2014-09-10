Порошенко підписав закон про санкції

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Як повідомляв УНІАН, урядовий законопроект про санкції Верховна Рада прийняла в першому читанні 12 серпня, а остаточно - 14 серпня.

Правову основу застосування санкцій, згідно з документом, становлять Конституція України, міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою україни, закони України, нормативні акти президента України, Кабінету міністрів, рішення РНБО, відповідні принципи і норми міжнародного права.

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Законом передбачено більш як 20 видів обмежувальних заходів, зокрема, припинення транзиту енергоресурсів. Це дозволить уряду найближчим часом передати на розгляд Ради нацбезпеки і оборони список санкцій стосовно 172 фізичних і 65 юридичних осіб з РФ і низки інших країн, що підтримують російську агресію на сході України.

Санкції вводитимуться виключно проти іноземних громадян, які причетні до порушення суверенітету України. Також одним із положень закону, зокрема, передбачено заборону на приватизацію українських підприємств громадянами Росії.