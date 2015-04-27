Штайнмаєр: Україні потрібно втілювати в життя прийняті для реформ закони

Про це сказав міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр в опублікованому сьогодні інтерв'ю для польського видання Gazeta Wyborcza.

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"Добре, що завдання, пов'язані з реформами, як, наприклад, боротьба з корупцією чи зміни в енергетичному секторі, починають крок за кроком втілюватися у життя за допомогою ухвалених законів. З нашої точки зору важливо, аби нові законодавчі акти послідовно реалізовувались та використовувались", - сказав він, відповідаючи на запитання, як Німеччина оцінює реалізовані Києвом реформи та готовність до них.

Міністр запевнив, що німецька влада готова допомагати українцям в реформуванні держави, відзначивши, що це є складним завданням.

"Перед Україною, без сумніву, болюча та довга дорога реформ. Український уряд ставить перед собою амбітні цілі. Це заслуговує на нашу повагу", - сказав Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Міністр додав, що свою підтримку Німеччина разом з іншими міжнародними партнерами планує засвідчити на запланованій на завтра у Києві конференції на підтримку реформ в Україні.