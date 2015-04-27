Туск: Дотримання Мінських угод залишається "наріжним каменем" вирішення конфлікту

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час пленарного засідання 17-го саміту Україна - ЄС, який проходить сьогодні у Києві.

«Це 17-й саміт Україна-ЄС та перший саміт під орудою Угоди про асоціацію і відколи почався конфлікт на сході України», - заявив Туск.

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«Добра новина в тому, що ніколи перед тим в історії українсько-європейських відносин не були вони такими інтенсивними, але погана новина в тому, що діється на цьому тлі», - сказав Туск.

«Ми не можемо уникнути сумної дійсності з конфліктом, щоденною тратою життів. Залишається наріжним каменем цілковите дотримання Мінських угод. ЄС стежить за цим процесом і триває тиск (на Росію - УНІАН) через санкції», - заявив президент Європейської ради.