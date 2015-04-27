Туск: Дотримання Мінських угод залишається "наріжним каменем" вирішення конфлікту
Президент Європейської ради Дональд Туск наголошує на необхідності повного дотримання Мінських угод для вирішення конфлікту на Донбасі
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час пленарного засідання 17-го саміту Україна - ЄС, який проходить сьогодні у Києві.
«Це 17-й саміт Україна-ЄС та перший саміт під орудою Угоди про асоціацію і відколи почався конфлікт на сході України», - заявив Туск.
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«Добра новина в тому, що ніколи перед тим в історії українсько-європейських відносин не були вони такими інтенсивними, але погана новина в тому, що діється на цьому тлі», - сказав Туск.
«Ми не можемо уникнути сумної дійсності з конфліктом, щоденною тратою життів. Залишається наріжним каменем цілковите дотримання Мінських угод. ЄС стежить за цим процесом і триває тиск (на Росію - УНІАН) через санкції», - заявив президент Європейської ради.