Україна крім "сильного ворога" має і "багато друзів" - Туск

Про це Туск сказав перед самітом Україна-ЄС, що відкрився сьогодні в Києві.

Президент Європейської ради заявив президентові України Петрові Порошенку, що попри те, що Україна має «сильного ворога», вона також має «багато друзів», передає Радіо Свобода.

Порошенко висловив сподівання, що лідери ЄС надішлють «сильний сигнал підтримки Україні і її європейській інтеграції».

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Нинішній саміт Україна-ЄС є першим, відколи минулого року була підписана Угода про асоціацію України з ЄС.

Як очікують, на переговорах йтиметься про статус мінських домовленостей, угоди, підписаної в лютому для досягнення перемир’я на Донбасі, де внаслідок конфлікту загинули понад 6,1 тисячі людей.

Крім того, на саміті розглядатимуть питання економічних і політичних реформ в Україні, фінансову допомогу Києву і прохання Порошенка про миротворців з ЄС для моніторингу режиму припинення вогню.