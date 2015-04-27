ЄС збереже єдність у спільній політиці щодо Росії - Туск

Президент Європейської Ради Дональд Туск впевнений, що Європейський Союз збереже єдність у спільній політиці щодо дій Росії на Донбасі, наступні рішення Євросоюзу стосовно РФ можуть бути прийняті у червні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції за підсумками саміту "Україна-Євросоюз" сьогодні в Києві.

Зокрема, Туск висловив переконання, що після прийняття пакету Мінських угод від 12 лютого насильство на Донбасі дещо пішло на спад. У цьому зв'язку він акцентував увагу, що Євросоюз повинен і надалі докладати дипломатичних зусиль для розв’язання ситуації на Донбасі.

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"Я сподіваюся, що у червні ми зможемо, як і зараз, бути об'єднаними, одностайними у наших відповідях на можливу погану поведінку деяких сусідів України", - наголосив Туск, знову підкресливши, що Мінські угоди треба повноцінно реалізувати.