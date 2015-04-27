Путін доручив екс-послу в Сирії представляти інтереси Росії в контактній групі по Донбасу

19:39, 27 квітня 2015
Політика
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У Тристоронній контактній групі зміниться представник РФ.

© UNIAN

Президент Росії Володимир Путін призначив спецпредставником РФ в контактній групі з Донбасу Азамата Кульмухаметова.

"Покласти на надзвичайного і повноважного посла, посла з особливих доручень Міністерства закордонних справ РФ Кульмухаметова Азамата Рахметовича обов'язки спеціального представника Російської Федерації в контактній групі з врегулювання ситуації в Україні", - йдеться в розпорядженні Путіна, повідомляє сайт Кремля.

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Раніше Росію представляв у контактній групі з Донбасу посол РФ в Україні Михайло Зурабов.

Кульмухаметов до грудня 2014 року був послом Росії в Сирії.

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