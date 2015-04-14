Бойовики намагаються прив'язати обмін заручниками до неіснуючих домовленостей - прес-секретар Кучми

Про це прес-секретар представника України у Тристоронній контактній групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила у Facebook, коментуючи сьогоднішні підсумки відеоконференції Тристоронньої контактної групи з представниками бойовиків.

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«На жаль, представники т. зв. «ДНР» і «ЛНР» проявляють себе як неконструктивні переговорники. Мова йде про їхнє своєрідному прочитання деяких пунктів Мінського угоди, зокрема, про спроби прив'язати доставку гуманітарної допомоги мирним жителям і обмін заручниками і незаконно утримуваними особами до якимось неіснуючих домовленостей», - написала Оліфер.

При цьому сказано, що українська сторона ще раз нагадує про пункт 6 Мінської угоди - обмін заручниками і незаконно утримуваними особами.

"Україна виконала все необхідне для відповідного обміну у форматі «всіх на всіх», як це і передбачено Мінською угодою", - сказав Кучма, слова якого цитує Оліфер.

Також повідомляється, що Україна готова брати активну участь у створенні підгруп щодо безпеки, політичних, економічних і гуманітарних пунктів Мінської угоди.