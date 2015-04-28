Путін не почне ядерну війну, навіть якщо остаточно збожеволіє - екс-розвідник

Про це в інтерв'ю Гордон заявив колишній радянський розвідник Юрій Швець, а нині американський фінансовий аналітик, який вчився разом з президентом РФ Володимиром Путіним.

За його словами, щоб розпочати ядерну війну, треба нанести перший удар, мета якого – знищити максимальну кількість установок ракет наземного базування противника, а коли у відповідь полетять ракети, що залишилися, їх необхідно збити своїми засобами ракетної оборони.

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"У СРСР ніколи не було потенціалу першого ядерного удару, у Росії – тим паче", - заявив Швець.

Однокурсник Путіна пояснює, що російські ядерні ракети можуть "знести" Нью-Йорк, Сан-Франциско і інші великі міста США, але не знищать американські ракети в шахтних установках - "зате отримають гарантований удар, який змете Росію", - підкреслив він.

"Критично важливий фактор для прийняття рішення "Наносити чи ні ядерний удар?" – це наскільки точно твоя ракета потрапить у ціль. Радянські, а зараз російські ракети відрізняються поганою точністю. Більше того, про реальну точність влучення не знає ніхто, тому що величезний вплив на траєкторію польоту ракети мають атмосферні особливості тієї зони, за якої вона прямує до мети", - говорить Швець.

"Навіть якщо Путін остаточно збожеволіє і вирішить натиснути ядерну кнопку, товариші швидко його поправлять і все йому пояснять. Президент РФ взагалі мало чого розуміє в цих речах", - каже колишній розвідник.

"Крім технічної сторони питання, є і психологічна. Ви серйозно думаєте, що людина, яка щорічно зникає з публічного простору на 7-10 днів, щоб зробити собі фейсліфти і накачати себе ботоксом, здатна розв'язати ядерну війну? Адже від удару ботокс розплавиться, потече від страху", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, російський пропагандист Дмитро Кисельов погрожував США ядерною зброєю. Про це він заявив в ефірі підсумкової програми на каналі Росія. Так він заявив, що "Росія – єдина країна, яка може перетворити США на радіоактивний попіл".