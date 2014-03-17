Кисельов погрожує США ядерною зброєю
00:12, 17 березня 2014Політика
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Російський пропагандист Дмитро Кисельов погрожує США ядерною зброєю.
Кисельов загрожує США ядерною зброєю, svoboda.org
Про це він заявив в ефірі підсумкової програми на каналі Росія.
Так він заявив, що "Росія - єдина країна, яка може перетворити США на радіоактивний попіл".
Як відомо, Кисельов вже давно виконує роль рупора Кремля. Він ще з осені веде пропагандистську війну, спочатку проти євроінтеграції України, потім проти Євромайдану. При цьому неодноразово були допущені навмисні фальсифікації в подачі інформації про Україну.
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