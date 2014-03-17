Кисельов погрожує США ядерною зброєю

Про це він заявив в ефірі підсумкової програми на каналі Росія.

Так він заявив, що "Росія - єдина країна, яка може перетворити США на радіоактивний попіл".

Як відомо, Кисельов вже давно виконує роль рупора Кремля. Він ще з осені веде пропагандистську війну, спочатку проти євроінтеграції України, потім проти Євромайдану. При цьому неодноразово були допущені навмисні фальсифікації в подачі інформації про Україну.