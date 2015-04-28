Кличко: Якщо Україну залишать сам на сам проти Росії, це стане трагедією для всіх країн

Таку думку висловив Київський міський голова, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко в інтерв’ю американському виданню The Washington Times, повідомляє прес-служба партії.

"Від того, як буде розвиватися ситуація в Україні, залежить майбутнє Європейського союзу, Заходу і світової демократії. Це не локальний конфлікт в Україні, це - протистояння Сходу і Заходу", - наголосив мер.

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За словами політика, Україні потрібні більш жорсткі та злагоджені санкції ЄС та США проти Москви, а також безпосередня підтримка для Збройних Сил у протистоянні з терористами.

"Якщо Україну залишать сам на сам у цьому конфлікті, це стане трагедією для всіх країн", - наголосив Кличко.