Санкції проти Росії треба продовжувати - віце-прем'єр Чехії

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем'єр-міністр Чехії з питань науки, досліджень та інновацій, голова Ради з питань досліджень, розвитку та інновацій Павел Белобрадек під час виступу на Міжнародній конференції на підтримку України сьогодні в Києві.

"Я повністю поділяю точки зори більшості європейських представників і канцлера Німеччини Ангели Меркель, що санкції проти Росії треба продовжувати, і в разі ескалації їх буде більше", - наголосив він.

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В той же час, за словами віце-прем'єра Чехії, "ми маємо чітко заявити, що Мінські домовленості - це мирне і дипломатичне вирішення питання. Президент Путін має знати, що саме до нього є питання щодо невиконання цих угод".

Белобрадек також наголосив, що Європейський Союз підтримує посилення військової потужності України.

Як повідомляв УНІАН, лідери Євросоюзу в липні обговорять питання продовження введених проти Росії через агресію до України санкцій.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська "народні республіки". РФ поставляє терористам озброєння, направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн ввели проти Росії санкції.