Львівська облрада закликає денонсувати договір про дружбу з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення до Верховної Ради України, президента України та Кабінету Міністрів України, сьогодні під час сесії облради підтримали більшість депутатів.

У документі вказується, що факт віроломного вторгнення військ Російської Федерації на територію України в АР Крим та його анексія свідчать про грубе порушення Росією своїх зобов'язань, що випливають зі змісту Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між нашими державами.

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Водночас, наголошується, що збройне вторгнення регулярних військових підрозділів РФ в український Донбас, окупація значної території Донецької та Луганської областей України, підтримка екстремістських та терористичних організацій свідчать про порушення зі сторони Росії засад добросусідства, принципів міжнародного публічного права та чинних міжнародних зобов'язань, розпалювання міжнаціональної та міжнародної ворожнечі. Такі дії також підривають стабільність та безпеку в Європі та у світі.

Депутати звернулись до керівництва держави з проханням прийняти Закон України «Про денонсацію Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною і Російською Федерацією», що буде спрямовано на захист національних інтересів та національної безпеки України.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.