Владу закликали денонсувати всі стратегічні договори, укладені з Росією

Про це йдеться в заяві фонду «Майдан закордонних справ» щодо перегляду інституційних механізмів українсько-російських відносин.

У заяві зазначено, що у контексті анексії Криму та неоголошеної агресії РФ проти України «Майдан закордонних справ» вже наголошував на доцільності перегляду інституційних механізмів українсько-російських відносин, зокрема діяльності Українсько-Російської міждержавної комісії (УРМК).

Дипломати «Майдану закордонних справ» зазначають, що внаслідок відвертого порушення Російською Федерацією Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 31 травня 1997 року та низки інших двосторонніх і багатосторонніх документів, Українсько-Російської міждержавна комісія (УРМК), як свідчення стратегічного і партнерського характеру відносин між Києвом і Москвою, втратила свою актуальність і не відповідає реальному стану справ.

На думку експертів, Українсько-Російська міждержавна комісія часто використовувалась Кремлем у якості одного з важелів різнопланового тиску на Київ, у т.ч. на міжвідомчому рівні. Крім того, російська сторона уникала фіксації невигідних для себе рішень, а ті рішення, які були зафіксовані у відповідних протоколах, у разі виникнення заперечень різного характеру, відверто ігнорувала без пояснення причин. Також рішення у рамках УРМК у багатьох випадках не відповідали інтересам України, а відверто нав’язувались російською стороною (деякі приклади - включення російського рубля до 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів Національного банку України; Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про спільні дії з організації будівництва транспортного переходу через Керченську протоку).

Дипломати вимагають, щоби українська сторона оголосила про припинення діяльності УРМК та публічно денонсувала усі міжнародно-правові та політико-правові документи щодо стратегічного характеру українсько-російських відносин, зокрема, Декларації про зміст українсько-російського стратегічного партнерства від 12 липня 2012 року.

Першим кроком готовності російської сторони до двостороннього діалогу у конструктивному ключі має стати скасування рішення Ради Федерації РФ стосовно використання російських військ на території України від 1 березня 2014 року, - зазначано в заяві.

Повний текст заяви “Майдану закордонних справ” щодо перегляду інституційних механізмів українсько-російських відносин читайте за посиланнямhttps://docs.google.com/document/d/1NTQLqAeuaGplQQZYkcQg3AIr5Q_4UPOf_hlTDsjKL8o/edit

Довідка:

Благодійний фонд “Майдан закордонних справ” пропонує українцям і світові професійний погляд на зовнішню політику України - адекватні, зрозумілі, ефективні, базовані на непорушності прав людини та раціональному інтересі громадян, бізнесу, суспільства та держави форми і напрямки міжнародної діяльності.

Створення благодійного фонду “Майдан закордонних справ” було зініційовано українськими дипломатами у січні 2014 року. Головою правління Фонду є Богдан Яременко, Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі та за сумісництвом представник України при Організаціі Чорноморського Економічного Співробітництва (2010-2013 р.р.). До складу Наглядової ради Фонду входять Андрій Клименко, директор Таврійського інституту регіонального розвитку, Тетяна Силіна, журналіст-міжнародник, оглядач, тижневик "Дзеркало тижня", Олександр Черненко, голова "Комітет виборців України".