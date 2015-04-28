Біля будинку заступника Авакова невідомі напали на журналістів (відео)

Про це повідомив кореспондент Громадського з місця подій.

Оператор телеканалу Михайло Шелест дістав незначні тілесні ушкодження.

Також невідомі зламали та забрали камеру, а також відеореєстратор з машини.

Читайте такожКруглий стіл: «Чи будуть покарані вбивці українських журналістів?» (наживо)

Як повідомив у своєму Фейсбуці журналіст каналу Денис Бігус, будинок заступника міністра Сергія Чеботаря побудований в заповідній зоні на околиці села Лісники.

Видео утреннего нападения. Ситуация коротко: Дом заместителя министра Сергея Чеботаря построен в заповедной зоне на окра... Posted by Denys Bigus on 28 квітня 2015 р.

"Зйомка проводилася при підготовці сюжету про кількох високих посадовців МВС. Це ранкове відео. На ньому охорона нападає в перший раз. Потім вони повернулися на своєму білому фольксвагене транспортер 1123, поламали камеру, забрали її, побили оператора, вирвали реєстратор (вже з іншою картою) і зникли. Відео нападника тут є", - написав Бігус, прикріпивши відео з місця подій.

А это поместье замминистра Чеботаря. Во время сьемок отсюда выехала машина с семейными номерами замминистра мвд. Posted by Denys Bigus on 28 квітня 2015 р.



У той же час, Сергій Чеботар заявив, що він не має будинку в Лісниках.

"Ця інформація не відповідає дійсності. У мене немає будинку у селі Лісники Київської області. Все нерухоме майно внесено мною у декларацію. Іншої власності у мене немає", - цитує його слова прес-служба МВС.