Санкції проти РФ мають бути посилені, якщо Кремль буде пасивним у виконанні Мінських угод - Гройсман

Про це він заявив під час зустрічі з маршалком Сенату Республіки Польща Богданом Борусевичем у Варшаві, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Як зазначається, сторони обговорили питання імплементації реформ в Україні та ситуацію на сході нашої держави.

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Гройсман поінформував про перебіг реформ та про їхню підтримку на законодавчому рівні, зокрема в частині боротьби з корупцією, реформування судової сфери і правоохоронних органів, забезпечення прозорості ринку газу, про початок конституційної реформи.

Своєю чергою, Борусевич високо оцінив продуктивність роботи Верховної Ради і закликав Україну докласти зусиль до продовження реформи місцевого самоврядування та боротьби з корупцією.