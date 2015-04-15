Польща для України є взірцем успішності реформ - глава польського МЗС
Польща є взірцем успішності проведених реформ для України, котра також може досягнути такого ж успіху.
Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина виданню Gazeta Wyborcza
"Адже у цій частині Європи ми є прикладом, що реформи вдаються, що країна, яка піде цією дорогою, може досягнути успіху. Не знаю, скільки часу це буде тривати у випадку України. Може, 25 років, так як у Польщі, може, менше, але ми є реальною точкою відліку", - сказав він.
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Схетина відзначив, що польська влада у політичному сенсі багато вклала в Україну, і поляків слухають в Європі в цьому контексті.
Він також позитивно оцінив останній візит президента Польщі Броніслава Коморовського до Києва.
"Це була символічна, сильна підтримка проєвропейських прагнень України, котра зараз бореться з російською агресією та водночас проводить дуже складні реформи", - сказав міністр.