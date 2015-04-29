Прес-секретар Кучми: Україна закликає прискорити запуск роботи підгруп щодо Мінських угод

Як повідомляє прес-секретар колишнього президента України Леоніда Кучми, який є представником України в контактній групі, Дарка Оліфер в Facebook, "щойно закінчилася відеоконференція учасників Тристоронньої контактної групи з представниками т.зв.«ДНР» і «ЛНР»".

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У роботі контактної групи вперше взяв участь новий представник Росії, посол з особливих доручень Азамат Кульмухаметов.

Прес-секретар Кучми повідомляє, що учасники зустрічі обговорили виконання ключових пунктів Мінських домовленостей - припинення вогню, відведення важких видів озброєнь, звільнення незаконно утримуваних осіб.

Також, вона повідомила, що мова йшла про постачання української та міжнародної гуманітарної допомоги в Донецьк і Луганськ, про врегулювання ситуації в Широкиному і пропозиції української сторони про відвід танків, гармат, мінометів калібром меншим 100 мм.

"Українська сторона закликає якнайшвидше запустити роботу підгруп з безпеки, політичних, економічних і гуманітарних складових Мінської угоди. Робота цих підгруп повинна проходити під головуванням ОБСЄ за участю міжнародних організацій", - наголошується в повідомленні.

За словами Оліфер, "сьогоднішня скайп-конференція тривала 5 годин 40 хвилин - це приблизно вдвічі довше, ніж середня тривалість відеоконференцій Тристоронньої контактної групи з представниками т.зв.«ДНР» і «ЛНР»".

Крім того, вона підкреслила, що наступна відеоконференція відбудеться найближчим часом.