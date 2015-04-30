Комуністам заборонили святкувати 1 травня на території Музею ВВВ

Про це повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Мінкультури відмовило КМДА у наданні такого погодження, оскільки це суперечить Закону «Про музеї та музейну справу». Стаття 11 цього закону визначає, що музейна територія – це територія, відведена для музею, яка належить до земель історико-культурного призначення. На цій території та в музейних будівлях (спорудах) забороняється діяльність, що суперечить його функціональному призначенню або може негативно впливати на стан зберігання музейного зібрання, та інша діяльність, несумісна з діяльністю музею як закладу культури

Відповідно, 1 травня Музей історії ВВВ прийматиме відвідувачів та готуватиметься до проведення офіційних державних заходів 8-9 травня, які відбудуться за участю перших осіб країни.

«Якщо дозволяти комуністам з червоними прапорами збиратися в центрі Києва, то навіщо було голосувати за закони про декомунізацію суспільства», - прокоментував рішення віце-прем’єр-міністр – міністр культури В’ячеслав Кириленко.

Читайте такожКомуністи наймають спортсменів для провокацій на 1 травня - СБУ

«Разом з тим, 8-9 травня музей з великою вдячністю гостинно зустрічатиме усіх ветеранів з нагоди Дня пам’яті і примирення та Дня перемоги», - сказав Кириленко.

Як повідомляв УНІАН, КПУ подала заявку до КМДА про проведення 1 травня в центрі столиці – на Хрещатику від Бессарабської площі до Європейської - святкування Міжнародного дня солідарності трудящих. Водночас керівництво столичної міліції запропонувало комуністам провести першотравневі заходи в іншому місці, оскільки в центрі Києва будуть організовані розваги для дітей.

У коментарі УНІАН лідер КПУ Петро Симоненко заявив, що комуністи в Києві почнуть святкування 1 травня біля меморіального комплексу «Музей Великої Вітчизняної війни».