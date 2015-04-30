Проукраїнську ходу на 1 травня скасували через загрозу терактів

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили голова всеукраїнського об’єднання “Відродження України” Арсеній Пушкаренко та голова Міжнародного гуманітарного фонду Ірина Верещук.

За їхніми словами, з середини квітня планувалося провести першу проукраїнську першотравневу ходу з нагоди Міжнародного дня праці за участі організацій, які дійсно мають відношення до захисту прав трудящих. Очікувалося, що в акції візьмуть участь жителі всіх областей України, а їхня орієнтовна кількість мала скласти близько 10 тис. осіб. Учасники акції хотіли продемонструвати, що Україна - єдина, а громадяни виступають за спокій та мир в країні.

“У зв’язку з тим, що з’явилася інформація про можливі терористичні акти, про можливу загрозу для життя людей, про можливі провокації, про те, що будуть використовувати цей день, будуть використовувати ці заходи для того, щоб розхитувати ситуацію в Україні, а ми як організатори зустрілися з керівництвом київської міліції і, провівши певні консультації, отримавши певну інформацію…, ми прийняли відповідальне рішення скасувати ходу”, - сказав Пушкаренко.

Він закликав усі організації, які 1 травня збираються організовувати масові акції, також не провокувати ситуацію, не звозити провокаторів, у тому числі з інших країн, і не робити в Києві шабаш та не ризикувати життям людей.

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Пушкаренко оприлюднив заяву Конфедерації вільних профспілок України, всеукраїнського об’єднання “Відродження України”, Всеукраїнської комісії справедливості, Міжнародного гуманітарного фонду та громадських діячів, активістів, волонтерів, які мали намір організувати проукраїнську мирну ходу “Єдність. Праця. Відповідальність”.

“Ми закликаємо всі громадські, профспілкові та політичні організації, їхніх лідерів, які планують 1 травня провести різноманітні заходи, також їх скасувати. Людські життя безцінні, тому не можна нехтувати інформацією про загрозу та перетворювати Міжнародний день солідарності трудящих в шабаш окремих маргінальних сил та діячів. Ми закликаємо всіх не розгойдувати човен, в якому знаходимося”, - йдеться в заяві.

У свою чергу Верещук зазначила, що в державі існує проблема з визначенням і підходами до певних свят, до певних дефініцій, таких як “батьківщина”, “рідна земля”, “Україна”.

“Ми долучаємося і вважаємо себе європейцями, однак у нас все-таки залишився посттоталітарний і пострадянський спосіб мислення у сприйнятті таких свят, для прикладу, 1 травня”, - сказала Верещук.

Вона зауважила, що у 143 країнах святкується День солідарності трудящихся, започаткований з 1882 року. “Це був день, коли виходили на страйк усі люди найманої праці, усі, які вважали, що їхні права є незабезпечені. І тільки у радянському світосприйнятті цей день чомусь став з політично-ідеологічними гаслами і став примусово потрібним для тих, хто насправді цього не потребував”, - заявила Верещук.

На її переконання, перш за все слід захищати і берегти життя людей, відстоювати мир і спокій у державі через працю, через повагу до неї та через повагу до основних прав і свобод громадян.