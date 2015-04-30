Порошенко: ВР має проголосувати щодо членів Вищої ради юстиції 12-13 травня
23:03, 30 квітня 2015Політика
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Верховна Рада України 12-13 травня має проголосувати щодо членів Вищої ради юстиції.
ВР має проголосувати щодо членів Вищої ради юстиції 12-13 травня / gazeta.lviv.ua
Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю телеканалу СТБ.
”12-13 травня ми маємо проголосувати у Верховній Раді членів Вищої ради юстиції. Проголосувати зміни до закону, як дозволять прийняти присягу тих членів, які були відібрані на з`їзді суддів, якщо в цьому буде необхідність. І на першому післясвятковому тижні має відбутися засідання ВРЮ”, - сказав Порошенко.
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