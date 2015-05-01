У Кремлі спростували згоду Путіна на введення миротворців на Донбас

За його словами, Москва не заперечує ідею введення миротворців на сході України, але для цього потрібна "згода Києва і Донбасу", повідомляє Російська служба ВВС.

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"Справа в тому, що ніколи російська сторона не заперечувала ідею миротворців. Але і погодитися на неї ні російська сторона, ні інша сторона, що гарантує Мінські угоди, не може. Тому що на це в першу чергу має бути згода сторін конфлікту", - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу президента України, вчора під час телефонної розмови в «Нормандському форматі» між Петром Порошенком, Франсуа Олландом і Ангелою Меркель президент РФ Володимир Путін погодився з можливістю розміщення миротворців на Донбасі.