Путін у розмові з Порошенком погодився на розміщення миротворчого контингенту на Донбасі

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"В контексті обговорення шляхів мирного врегулювання президент Путін погодився із можливістю розміщення миротворчого контингенту на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

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Президент України наголосив на неприпустимості переміщення так званих гуманітарних конвоїв РФ через неконтрольовані Україною ділянки кордону із Росією. Він закликав сприяти доступу конвоїв із українською та міжнародною гуманітарною допомогою для мешканців контрольованих бойовиками районів Донецької та Луганської областей.

Президент України вкотре закликав президента РФ звільнити Надію Савченко.

Співрозмовники також торкнулись інших питань безпекового, гуманітарного та економічного характеру, підкреслюється в повідомленні.