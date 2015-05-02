Ще одне село в Луганській області стане українським - Москаль

Про це повідомляє прес-служба керівника Луганської військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

"Село Оріхове, що поблизу 25-го блокпосту на автодорозі Бахмутка, у правовому смислі опинилося "між небом і землею". Своєї сільради воно не має і юридично належить до Голубівської селищної ради, яка окупована бойовиками так званої ЛНР. Незважаючи на те, що Оріхове розташоване праворуч Бахмутки (по якій у багатьох місцях проходить лінія розмежування), тобто ближче до окупованої території, воно залишається під контролем України", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, Оріхове "офіційно переоформлять у контрольовану Україною територію".

"Більшість селян висловилася за те, щоб їх включили до міськради сусіднього Гірського, що ми й зробимо через постанову Верховної Ради. Після її прийняття Оріхове стане українським не тільки фактично, але і юридично. А селяни зможуть безперешкодно проїжджати блокпости й отримувати необхідні довідки в Гірському", - зазначили у прес-службі.

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Згідно з повідомленням, жителі села налаштовані рішуче за Україну, бо впевнені, що бойовики обстрілювали їх не випадково, а цілеспрямовано.

"Зараз у Оріховому є кілька нагальних проблем, які потребують вирішення. Перше — це доставка пенсій, яку відтепер будуть привозити безпосередньо в село. Друге — ремонт школи, зведеної ще за царської влади в 1910 році. Ми виділимо з обласного бюджету кошти для перекриття даху металочерепицею та заміни старих вікон на металопластикові склопакети. І третє — це офіційне переоформлення Оріхового на контрольованій Україною території", - цитує прес-служба керівника обласної військово-цивільної адміністрації.

Як повідомляв УНІАН 6 квітня, Москаль підняв український прапор над селом із "сірої зони". До контрольованої Україною частини Луганської області було приєднано ще один населений пункт - Катеринівка Попаснянського району.



