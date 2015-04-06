Москаль підняв український прапор над селом із "сірої зони" (фоторепортаж)

Село фактично знаходиться в нічийній, так званій “сірій” зоні, за крайнім українським блокпостом, повідомив Геннадій Москаль на своєму сайті.

"Підрозділи наших військових тут не дислокуються, однак бойовиків самозваної ЛНР теж немає. Катеринівка юридично належить до Березівської сільської ради, яка окупована, тому село відключили від фінансування. Після цього люди почали звертатися до місцевої влади із проханням “повернути їх знову до України”. Керівник Луганської області Геннадій Москаль привіз у Катеринівку гуманітарну допомогу й особисто поспілкувався із селянами", - сказано в повідомленні.

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Москаль також зазначає, що оскільки село розташоване за крайнім українським блокпстом, сюди час від часу заходять бойовики, однак більшість селян "рішуче налаштовані за Україну". Тепер на будівлі в центрі села встановлений жовто-синій прапор.

"Зараз у селі проживає 162 місцевих мешканців і 32 переселенців (більшість із окупованого Первомайська). Є й близько двадцять дітей, які не вчаться, бо школа теж залишилася на окупованому боці. Весняно-польові роботи проводити тут не можна через близькість до лінії фронту (укріплення бойовиків стоять усього за кілометр від центру Катеринівки). Найбільші проблеми для селян — це відсутність соціальних виплат та важкість добратися до райцентру. Перша проблема вже практично знята, а другу будемо вирішувати найближчим часом", - зазначив також Москаль.

Раніше Москаль повідомив про зниження бойової активності в Луганській області.