Порошенко полетить у Гданськ на відзначення 70-ї річниці перемоги

12:05, 05 травня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко візьме участь у заходах з нагоди 70-ї річниці перемоги над нацизмом, які відбудуться 7-8 травня у польському Гданську.

Фото УНИАН

Це УНІАН підтвердили у прес-службі президента Польщі.

Участь у заходах також підтвердили президенти Болгарії, Хорватії, Кіпру, Чехії, Естонії, Литви та Румунії.

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Іспанію та Латвію представлятимуть голови парламентів, Словаччину - голова уряду, Німеччину - колишній президент Німеччини Хорст Келлер, Угорщину - заступник голови парламенту, Францію - міністр оборони.

До Польщі прибудуть генеральний секретар ООН Пан Гі Мун і голова Ради ЄС Дональд Туск.

Згідно з повідомленням, у дискусіях, які відбудуться в рамках цих заходів, візьмуть участь історики Тімоті Снайдер (США), Юрій Афанасьєв (Росія), Норман Дейвіс (Велика Британія), Жорж Генрі-Сoту (Франція), Анджей Пачковський (Польща), Стефан Троебст (Німеччина).

Також плануються дискусії політиків, які модеруватиме президент Польщі Броніслав Коморовський.

Пізніше відбудуться урочисті заходи на Вестерплатте.

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