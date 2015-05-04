Коморовський: На Красній площі маршем пройдуть підрозділи, які здійснили агресію проти України

Про це у промові з нагоди свята Конституції 3 травня заявив президент Польщі Броніслав Коморовський, передає Польське радіо.

Він згадав про напружену ситуацію за східним кордоном Польщі та зазначив, що поляки мають "особливі приводи пильно стежити, чи знову не гряде загроза".

"Ми стоїмо перед викликом, як свободу зберегти та укріпити. З періоду історії Польщі, який сягає Конституції 3 травня 1791 року, пливе урок, що свобода не дається раз і назавжди", - зазначив Коморовський.

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"Невдовзі, на 9 травня, Красна площа у Москві знову заміниться у броньовану площу. Там знову показуватимуть силу підрозділи, які нещодавно, на очах світу і на наших очах, здійснили агресію на сусідню Україну. Пам’ятаймо, що вже давно військовий конфлікт не був так близько від польських кордонів, як сьогодні", – додав президент Польщі.

При цьому, на думку Коморовського, у демонстрації військової сили Москви "не йдеться про історію, а про теперішній час і майбутнє, таким є образ нашого неспокійного світу".