Турчинов незадоволений темпами будівництва оборонних споруд
Секретар РНБО взяв участь у випробуваннях оборонних споруд, які зводяться на оборонних рубежах України.
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявляє, що від якості оборонних споруд залежить життя українських солдат.
Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, Турчинов на військовому полігоні в Житомирській області взяв участь у випробуваннях оборонних споруд, які зводяться на оборонних рубежах України.
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Секретар РНБО після завершення випробувань у коментарі журналістам сказав, що вогонь по вогневій захищеній точці здійснювався з усіх видів стрілецької зброї, гранатометів, мінометів та з важкої артилерії. «І тільки коли зі 100 метрів впритул почала стріляти самохідна артилерійська установка (САУ), а потім танки, вдалось пробити споруду», - наголосив він, висловивши в цілому задоволення результатом випробувань.
Вогнем випробували захисні споруди,які зводяться на оборонних рубежах нашої країни.Результат-задовільний. pic.twitter.com/7f11ximEcU
— Олександр Турчинов (@Turchynov) May 5, 2015
Турчинов зауважив, що, за технологією випробування, споруда після прицільного вогню має знищуватися до повної руйнації, ”однак ця технологічна точка зберегла свою форму і, за висновками експертів може, й надалі використовуватися для ведення вогню”.
«Навіть коли прямою наводкою по залізобетонній споруді працював танк і САУ, після цього, отримавши дуже серйозні ушкодження, вона і далі може використовуватися як захисний об’єкт», - підкреслив секретар РНБО.
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Турчинов висловив вдячність виробникам за якісні залізобетонні споруди, які зможуть зберегти життя українських воїнів. «Якість цих споруд для нас є дуже важливою, тому що від неї залежить життя наших солдатів», - сказав він.
Як зазначив Турчинов, «єдиною проблемою, що залишається сьогодні, є темпи зведення оборонних рубежів. Це питання буде розглянуте на найближчому засіданні РНБО».