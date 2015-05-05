Турчинов незадоволений темпами будівництва оборонних споруд

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявляє, що від якості оборонних споруд залежить життя українських солдат.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, Турчинов на військовому полігоні в Житомирській області взяв участь у випробуваннях оборонних споруд, які зводяться на оборонних рубежах України.

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Секретар РНБО після завершення випробувань у коментарі журналістам сказав, що вогонь по вогневій захищеній точці здійснювався з усіх видів стрілецької зброї, гранатометів, мінометів та з важкої артилерії. «І тільки коли зі 100 метрів впритул почала стріляти самохідна артилерійська установка (САУ), а потім танки, вдалось пробити споруду», - наголосив він, висловивши в цілому задоволення результатом випробувань.

Вогнем випробували захисні споруди,які зводяться на оборонних рубежах нашої країни.Результат-задовільний. pic.twitter.com/7f11ximEcU — Олександр Турчинов (@Turchynov) May 5, 2015

Турчинов зауважив, що, за технологією випробування, споруда після прицільного вогню має знищуватися до повної руйнації, ”однак ця технологічна точка зберегла свою форму і, за висновками експертів може, й надалі використовуватися для ведення вогню”.

«Навіть коли прямою наводкою по залізобетонній споруді працював танк і САУ, після цього, отримавши дуже серйозні ушкодження, вона і далі може використовуватися як захисний об’єкт», - підкреслив секретар РНБО.

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Турчинов висловив вдячність виробникам за якісні залізобетонні споруди, які зможуть зберегти життя українських воїнів. «Якість цих споруд для нас є дуже важливою, тому що від неї залежить життя наших солдатів», - сказав він.

Як зазначив Турчинов, «єдиною проблемою, що залишається сьогодні, є темпи зведення оборонних рубежів. Це питання буде розглянуте на найближчому засіданні РНБО».