В Україні до Дня Перемоги створили серію патріотичних плакатів

Як йдеться в повідомленні на сайті «Інформаційного спротиву», плакати створені в рамках проекту «Пам'ятаємо. Пишаємося. Переможемо».

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«На створення постерів нас надихнули відеоролики до Дня Перемоги, підготовлені групою «Інформаційний спротив» в рамках проекту «Пам'ятаємо. Пишаємося. Переможемо». Ці ролики високо оцінила глядацька аудиторія – вже за перші кілька днів їх подивилися понад 1 млн інтернет-користувачів, а сьогодні транслюють центральні і регіональні телеканали. Ми впевнені, що такі аналогії і паралелі сьогодні як ніколи потрібні нашій державі – українці повинні пам'ятати і знати людей, чиїми зусиллями була здобута перемога у 1945 році, і завдяки кому ми обов'язково переможемо сьогодні», – цитують на сайті «Інформаційного спротиву» повідомлення Центру політичного консалтингу.