Порошенко встановив ювілейну медаль "70 років Перемоги над нацизмом" - указ

Відповідний указ президента України № 249/2015 розміщений на сайті глави держави.

"На відзначення 70-ї річниці Перемоги над нацизмом, вшанування подвигу, мужності та самовідданості борців проти нацизму, за свободу і незалежність Вітчизни, відповідно до пункту 25 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: установити відзнаку президента України — ювілейну медаль "70 років Перемоги над нацизмом", - йдеться в документі.

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Також Порошенко доручив Кабінету міністрів України разом з Державним управлінням справами забезпечити за участю Національного банку України виготовлення відзнаки президента України — ювілейної медалі "70 років Перемоги над нацизмом", бланків посвідчень та футлярів до неї, вирішивши в установленому порядку питання щодо фінансового забезпечення відповідних заходів.

Крім цього в указі затверджені положення про відзнаку президента України — ювілейну медаль "70 років Перемоги над нацизмом" та малюнок відзнаки президента України — ювілейної медалі "70 років Перемоги над нацизмом".