Італія: Рішення щодо статусу Донбасу має ухвалювати Україна
Міністр закордонних справ Італії Паоло Джентілоні заявляє, що рішення щодо статусу Донбасу має ухвалювати Україна.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним сьогодні в Києві.
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«Звичайно, рішення має бути ухвалене Україною, а не ЄС чи Італією стосовно спеціального статусу Донбасу”, - сказав Джентілоні.
Він також зазначив, що Італія завжди на боці України, особливо в питаннях, які стосуються територіальної цілісності і суверенітету. “Італія підтримує не тільки суверенітет України, а й єдність України, це 100%”, - підкреслив Джентілоні.
Він також визнав, що Італія має збитки від санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти Росії через анексію Криму і агресію на сході України, але підтримує ці обмежувальні заходи. “Звичайно, Італія страждає від санкцій, які стосуються Росії, але так було вирішено ЄС, і ми з цим згодні”. Він також висловив сподівання, що Мінські домовленості будуть дотримуватися.
Як повідомлялося, Джентілоні напередодні в інтерв’ю виданню La Stampa заявляв, що Україна має здійснити необхідні економічні і конституційні реформи, зокрема надати статус автономії Донбасу.
Минулого тижня ЗМІ процитували голову Дирекції з міжнародної торговельної політики при Міністерстві економічного розвитку Італії Федеріко Айхберга, який заявив, що Італія не планує підтримувати продовження санкцій ЄС проти Росії. «Починаючи з лютого, Італія ясно і чітко заявляє: Рада міністрів не буде голосувати за продовження санкцій», – сказав Айхберг і зазначив, що вважає Росію надійним партнером. Пізніше у МЗС Італії заявили, що Рим підтримує політику санкцій проти РФ.