Італія: Рішення щодо статусу Донбасу має ухвалювати Україна

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним сьогодні в Києві.

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«Звичайно, рішення має бути ухвалене Україною, а не ЄС чи Італією стосовно спеціального статусу Донбасу”, - сказав Джентілоні.

Він також зазначив, що Італія завжди на боці України, особливо в питаннях, які стосуються територіальної цілісності і суверенітету. “Італія підтримує не тільки суверенітет України, а й єдність України, це 100%”, - підкреслив Джентілоні.

Він також визнав, що Італія має збитки від санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти Росії через анексію Криму і агресію на сході України, але підтримує ці обмежувальні заходи. “Звичайно, Італія страждає від санкцій, які стосуються Росії, але так було вирішено ЄС, і ми з цим згодні”. Він також висловив сподівання, що Мінські домовленості будуть дотримуватися.

Як повідомлялося, Джентілоні напередодні в інтерв’ю виданню La Stampa заявляв, що Україна має здійснити необхідні економічні і конституційні реформи, зокрема надати статус автономії Донбасу.

Минулого тижня ЗМІ процитували голову Дирекції з міжнародної торговельної політики при Міністерстві економічного розвитку Італії Федеріко Айхберга, який заявив, що Італія не планує підтримувати продовження санкцій ЄС проти Росії. «Починаючи з лютого, Італія ясно і чітко заявляє: Рада міністрів не буде голосувати за продовження санкцій», – сказав Айхберг і зазначив, що вважає Росію надійним партнером. Пізніше у МЗС Італії заявили, що Рим підтримує політику санкцій проти РФ.