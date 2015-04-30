Італія офіційно підтвердила підтримку санкцій проти Росії

В ході зустрічі посла України Євгена Перелигіна з керівництвом МЗС Італії 30 квітня було розглянуто широкий спектр питань двостороннього співробітництва у контексті підготовки до візиту міністра закордонних справ Італії Паоло Джентілоні в Україну на початку травня.

Окрему увагу було приділено поширеним у ЗМІ коментарям одного з чиновників Мінекономрозвитку Італії про нібито неготовність уряду Італії підтримувати надалі загальноєвропейську санкційну політику щодо Росії. Після цієї заяви посольство України оголосило італійським дипломатам демарш.

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У відповідь італійські дипломати завірили українських, що позиція Італії з цього питання полягає в чіткій прив'язці обмежувальних заходів проти РФ в повній імплементації Мінських домовленостей, яка була прийнята Радою ЄС 19 березня 2015 року. Про це DT.UA повідомив посол Євген Перелигін.

Беручи до уваги нещодавнє звернення з цього питання українського посольства, було зазначено, що саме таку позицію італійського уряду Міністр Паоло Джентілоні буде готовий підтвердити в Києві.

Також сторони висловили обопільне задоволення досягнутим рівнем двостороннього політичного діалогу і відзначили перспективи розвитку торгівельно-економічного та інвестиційного співробітництва в ключових секторах взаємного інтересу.