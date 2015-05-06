Порошенко: Перегляд Мінських домовленостей неприпустимий

Про це він заявив на зустріч з українськими представниками у робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє прес-служба глави держави.

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«Ніяка ротація, ніякі переведення формату, ніякі відходи від Мінських домовленостей для нас неприйнятні та неприпустимі», – цитує Порошенка його прес-служба.

Президент зазначив, що структура робочих підгруп має відповідати структурам Тристоронньої контактної групи. «Ніяких переглядів Мінських домовленостей ні українська сторона, ні наші міжнародні партнери не допускають. Наполегливо вимагаємо від підписантів Мінських домовленостей, в першу чергу, від Російської Федерації вичерпних заходів, щоб Мінські домовленості були виконані в повному обсязі», – наголосив президент.