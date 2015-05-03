Держдеп США: Росія продовжує протидіяти реалізації Мінських угод

Як повідомляє «Голос Америки», про це на брифінгу заявила речник Державного департаменту США Марі Гарф.

«Росія продовжує протидіяти реалізації Мінського плану і виконання Мінських угод, продовжуючи підтримувати і забезпечувати сепаратистів», - сказала вона.

Представник Держдепу нагадала, що «Росія і сепаратисти не можуть на власний розсуд вирішувати, які з умов угоди виконувати, а які не виконувати».

Разом з тим, коментуючи нещодавні висловлювання екс-президента США Джиммі Картера після його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним про те, що російська анексія Криму була неминучою і що цього хотіли мешканці Криму, Гарф сказала, що позиція США з цього питання залишається незмінною.

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«Я не збираюся припускати, що саме думав президент Путін, і чому він прийняв ці рішення про анексію частини України, частини території іншої країни», - зауважила Гарф.

«Наша позиція залишається незмінною: Крим - частина України. Саме тому ми запровадили санкції. Саме тому ми і продовжуємо тиснути», - наголосила вона.

Також Гарф зазначила, що «Україна продовжує виконувати свої зобов`язання, передбачені Мінськими угодами».

У зв`язку із заявами Москви і терористів про присутність у Східній Україні американських військовослужбовців вона уточнила, що насправді в країні є лише група військових, які тренують українських колег, причому у західній, а не в східній частині України. Речниця зовнішньополітичного відомства наголосила, що військовослужбовці США перебувають в Україні на запрошення уряду, і їхня діяльність з навчання українських військових, що проводяться вже двадцять років, не є порушенням Мінських угод.

Довідка УНІАН. Мінськими домовленостями від 12 лютого передбачено припинення вогню на Донбасі з 15 лютого, а також відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі.

З 00.00 15 лютого на Донбасі оголошено перемир`я і режим припинення вогню, проте терористи постійно порушують режим «тиші».

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У штабі АТО заявляють, що Україна здійснила чотири етапи відведення важкого озброєння, однак повністю не відводить техніку від лінії зіткнення, поки не отримає підтвердження відведення озброєнь терористами.

Бойовики також стверджують, що завершили відведення важкого озброєння від лінії зіткнення, але українські військові це заперечують, заявляючи, що ворог перегруповує сили.