Антикорупційний комітет вимагає від ГПУ розслідувати напад на журналістів біля будинку заступника Авакова

Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні Антикорупційного комітету, повідомили УНІАН у прес-службі «Блоку Петра Порошенка».

За словами народного депутата з фракції «БПП», члена Антикорупційного комітету Дмитра Добродомова, вчергове на засідання комітету не прийшов ні міністр МВС, ні його заступники.

«Ми на комітеті прийняли рішення звернутися з вимогою, щоб МВС провело службове розслідування щодо побиття журналістів програми «Наші гроші», з відстороненням від посади Чеботаря на час розслідування. Також перевірити на відповідність декларацію про доходи заступника міністра МВС Чеботаря щодо того фактажу, що навели журналісти, і дати відповідну оцінку», – сказав парламентарій.

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Добродомов зазначив, що депутати звернулися до Генеральної прокуратури України з вимогою розслідувати напад на журналістів.

«Ми також підняли питання про профпридатність начальника Київської обласної міліції, який протягом тижня не зміг встановити осіб нападників, тоді як журналісти, маючи менші можливості, встановили цих осіб і готові продемонструвати факти», – додав народний депутат.

Добродомов вважає, що, зважаючи на резонанс справи щодо побиття журналістів, МВС має бути зацікавлене якнайшвидше розслідувати її та надати відповідь на звернення комітету протягом тижня.

Як повідомлялося, за даними телеканалу ZIK, 28 квітня у селі Лісники біля будинку заступника міністра внутрішніх справ Чеботаря невідомі напали на знімальну групу антикорупційного проекту «Наші гроші» цього телеканалу. Нападники побили оператора, розтрощили техніку та втекли з місця інциденту.

Після цього Чеботар заявив, що не має будинку у селі Лісники Київської області.

У свою чергу, журналісти оприлюднили інформацію з офіційного державного реєстру нерухомості, де вказано, що земля під маєтком у с. Лісники записана на доньку Чеботаря.

Причому журналісти наголошують, що будинок збудовано у заповідній зоні.