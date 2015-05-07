Грібаускайте закликала не піддаватися на шантаж Москви і не їхати на парад

Про це президент Литви Даля Грібаускайте заявила в інтерв’ю польському інформагентству РАР.

«Коли ми є частиною вільної та демократичної Європи, ми не можемо піддатися на шантаж агресора... Не можемо погодитись на підбурювання до нової війни та святкувати захоплення території України і дивитись на демонстрацію м’язів російськими військами під час московського параду (9 травня - УНІАН)», - сказала вона.

Читайте такожПрезидент Литви: дію Мінських домовленостей фактично припинено

Грібаускайте назвала російську агресію та пострадянський імперіалізм найбільшою загрозою для Європи на сьогоднішній день і закликала країни Європи протистояти цьому, аби уникнути трагічних наслідків.

«Після 70 років миру та стабільності у Європі знову є загрози. Ті, хто називають себе переможцями та визволителями Європи, розпочали нову війну проти суверенної держави та її вільної волі визначати своє власне майбутнє. Сьогодні вбивають людей у східній Україні, а прапор окупованого Криму будуть нести на параді у Москві», - зазначила вона.

Як сказала президент Литви, Росія не засвоїла уроків Другої світової війни, що підтверджує її політика.

«Кремлю дедалі важко засуджувати сталінські репресії та злочини тоталітарного режиму. Це тому зараз ставиться під сумнів створена після війни архітектура безпеки, (Росія) погрожує знищенням миру і свободи європейських народів, намагається шантажувати та поділити країни ЄС», - наголосила вона.

Грібаускайте порівняла нинішню агресію РФ проти України з подіями 70-річної давнини. «Зараз ми маємо справу з такою ж агресією та імперіалістичними намірами, як 70 років тому, і повинні боротися за наші цінності та правила з державою, яка є постійним членом Ради безпеки ООН. Ми ніколи не повинні погоджуватися, аби хтось знищив те, що було досягнуто завдяки поєднанню, інтеграції та важкій праці Європи», - підкреслила вона.

«Сьогодні ми не можемо закривати очі та ігнорувати ситуацію з безпекою в регіоні», - сказала президент Литви, зазначивши, що Росія продовжує активно демонструвати військову міць.

Грібаускайте нагадала несподівані військові навчання та польоти російських літаків з вимкненими транспондерами в районі Балтійського моря, які «чітко вказують, що загроза є реальною».