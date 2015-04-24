Грібаускайте: ізоляція Росії 9 травня буде очевидною

Про це сказала президент Литви Даля Грібаускайте в інтерв'ю радіо "Свобода". Вона зазначила, що через російську агресію "введена в дію політична ізоляція". "Це добре видно на прикладі параду 9 травня. Хто приїде на парад?" - задалася питанням Даля Грібаускайте.

Читайте такожПутін не запросив Порошенка на День перемоги

За її словами, світ ясно просигналізував Росії, що поведінка Кремля неприйнятна. "Постачання важкого озброєння і відкрита брехня всьому світу - це неприйнятно. Така поведінка подібна тероризму. І цивілізований світ голосно про це заявляє", - підкреслила президент Литви.

Підкреслимо, на парад до Москви відмовилася приїхати більшість президентів і глав урядів європейських країн. Серед тих хто не прийняв запрошення Володимира Путіна - президент США Барак Обама, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, голова Європейської ради Дональд Туск, президент Польщі.