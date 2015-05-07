Савченко: лікарям невигідно, щоб я померла

Українська льотчиця Надія Савченко, яку утримують у московському СІЗО, вважає, що їй померти в СІЗО не дадуть, лікарям це невигідно. Про це вона заявила в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Лікарям невигідно, щоб я померла. Тому мені тут померти не дадуть. Що стосується їжі – так і запишіть: у невільне горло їжа не лізе. Апетиту в мене немає. Але я тримаюся», – зазначила вона.

Також вона зазначила, що в СІЗО ставляться до неї дуже добре.

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У Росії Савченко звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів на сході України і незаконному перетині кордону. Вона всі звинувачення відкидає.

28 квітня українську льотчицю перевели з СІЗО, де вона перебувала від липня минулого року, в міську лікарню через погіршення стану здоров’я. Однак через два дні її повернули назад у камеру СІЗО.

5 березня адвокати Савченко повідомили, що вона вирішила частково припинити голодування, яке тримала понад 80 днів. 16 березня вона поновила голодування.

6 травня Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 30 червня.