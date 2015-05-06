Московський суд продовжив арешт Савченко до 30 червня

19:20, 06 травня 2015
Суспільство
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Басманний суд Москви продовжив арешт викраденої і утримуваної у в'язниці української льотчиці та народного депутата Надії Савченко до 30 червня.

REUTERS

Про це в "Твіттері" повідомив адвокат Надії Савченко Микола Полозов.

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Посол України в ООН Юрій Сергєєв зазначив, що судове засідання в Басманному суді по українській полоненій є вершиною правового свавілля і знущання над нею.

"Сьогоднішній "суд" над Савченко - вершина правового свавілля Росії і знущання над людиною, жінкою, і парламентарієм з міжнародним імунітетом", - написав він у "Твіттері".

Нагадаємо, що сьогодні суд у Москві відмовився визнати імунітет члена постійної делегації України в ПАРЄ Надії Савченко, незважаючи на те, що сама ПАРЄ повністю визнає її імунітет.

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