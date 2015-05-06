Московський суд продовжив арешт Савченко до 30 червня
Басманний суд Москви продовжив арешт викраденої і утримуваної у в'язниці української льотчиці та народного депутата Надії Савченко до 30 червня.
Про це в "Твіттері" повідомив адвокат Надії Савченко Микола Полозов.
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Басманний суд залишив Надію Савченко під вартою до 30 червня. #FreeSavchenko
— Микола Полозов (@Moscow_advokat) May 6, 2015
Посол України в ООН Юрій Сергєєв зазначив, що судове засідання в Басманному суді по українській полоненій є вершиною правового свавілля і знущання над нею.
"Сьогоднішній "суд" над Савченко - вершина правового свавілля Росії і знущання над людиною, жінкою, і парламентарієм з міжнародним імунітетом", - написав він у "Твіттері".
Нагадаємо, що сьогодні суд у Москві відмовився визнати імунітет члена постійної делегації України в ПАРЄ Надії Савченко, незважаючи на те, що сама ПАРЄ повністю визнає її імунітет.