Московський суд продовжив арешт Савченко до 30 червня

Про це в "Твіттері" повідомив адвокат Надії Савченко Микола Полозов.

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Басманний суд залишив Надію Савченко під вартою до 30 червня. #FreeSavchenko — Микола Полозов (@Moscow_advokat) May 6, 2015

Посол України в ООН Юрій Сергєєв зазначив, що судове засідання в Басманному суді по українській полоненій є вершиною правового свавілля і знущання над нею.

"Сьогоднішній "суд" над Савченко - вершина правового свавілля Росії і знущання над людиною, жінкою, і парламентарієм з міжнародним імунітетом", - написав він у "Твіттері".

Нагадаємо, що сьогодні суд у Москві відмовився визнати імунітет члена постійної делегації України в ПАРЄ Надії Савченко, незважаючи на те, що сама ПАРЄ повністю визнає її імунітет.