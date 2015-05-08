На параді у Москві покажуть техніку бойовиків з Донецька - Порошенко

Про це заявив Президент України Петро Порошенко в ході панельної дискусії "Наслідки Другої світової війни через 70 років" у Гданську (Польща), передає РБК-Україна.

"8 травня, народ України приєднається до європейської традиції вшанування жертв Другої світової війни вперше в історії. Тоді як наступного дня в Москві, під приводом Великої Перемоги, армія агресора буде гриміти своєю смертельною міццю на весь світ. Деякі з підрозділів лише кілька днів тому були у Донецьку і з'являться на військовому параді у Москві", - заявив Порошенко.

Читайте такожМи повинні зробити все, щоб помилки тридцятих років ніколи не повторилися - Порошенко

Він також закликав світових лідерів не брати участь у "московському параді армії агресора проти України".

"Від імені народу України я вдячний багатьом зі світових лідерів за відмову від участі в московському параді", - підкреслив Президент.

Раніше Президент Польщі Броніслав Коморовський заявляв, що на параді в Москві будуть підрозділи, які воювали в Україні.