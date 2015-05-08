Будь-який агресор, який марить новими територіями, повторить долю режиму Гітлера - Яценюк

Прем'єр-міністра України Арсеній Яценюк переконаний, що будь-який агресор, який марить новими територіями і нехтує волею народів, повторить долю гітлерівського режиму і постане перед військовим трибуналом.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Яценюка до Дня пам'яті та примирення і 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі.

«Сімдесят років тому в Європі закінчилася Друга світова війна – найстрашніша і найжорстокіша в людській історії. В ці дні ми вклоняємося пам’яті десятків мільйонів загиблих і відзначаємо перемогу, яку здобули народи антигітлерівської коаліції. Це була перемога над підступним агресором, який розтоптав міжнародне право, глумився над договорами про дружбу, прагнув знищити півсвіту. Він закінчив військовим трибуналом. Це дуже важливий урок Другої світової: будь-який агресор, який марить новими територіями, брязкає зброєю і нехтує волею народів, неодмінно повторить долю гітлерівського режиму», - наголошується у зверненні.

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Яценюк нагадав, що Україна під час війни зазнала величезних втрат. «Сім мільйонів українців пішли на фронт, половина з них загинула. Половина з тих, хто вижив, прийшли скаліченими. Українці воювали проти нацизму і в Червоній, і в Українській повстанській арміях, і в арміях країн антигітлерівської коаліції. За роки війни населення України зменшилося на 14 мільйонів людей», - зазначив прем’єр.

Він підкреслив, що Україна, як країна-переможниця у Другій світовій війні, ніколи не забуде внеску, котрий зробили інші народи в спільну перемогу над нацизмом, і завжди глибоко шануватиме всіх, хто наближав її.

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Яценюк заявив, що наругою над пам’яттю мільйонів є намагання кремлівских фальсифікаторів приписати перемогу одному народові і перекреслити подвиг усіх інших.

«Історичним злочином є війна Росії проти України», - наголосив прем’єр і висловив переконання, що Україна переможе.

«Ми захищали рідну землю тоді, ми захищаємо свою країну сьогодні. Ми перемогли тоді, ми переможемо сьогодні», - підкреслив Яценюк.