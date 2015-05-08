США обіцяють жорстку відповідь на нову агресію Росії проти України

Про це сказав заступник глави Держдепартаменту США Деніел Фрід в ефірі польського TVN24 BiS. "Будь-який рух російських військ зіткнеться з сильною відповіддю", - заявив він.

Читайте такожДержсекретар США у привітанні з Днем Європи згадав і Україну

"Ми повинні бути готові до збільшення тиску, якщо Росія вдасться до агресивних дій у більшому масштабі", - зазначив Деніел Фрід.

Він також підкреслив, що невиконання Росією мінських домовленостей до кінця цього року призведе до посилення вже введених санкцій, зазначивши домовленість з цього питання з Євросоюзом.

"Європа, на щастя, більш об'єднана і більш сконцентрована, ніж багато хто думав. Європа ввела і зберігає санкції", - зазначив Деніел Фрід.

Він також назвав передчасними розмови про можливе скасування санкцій проти РФ. "Я б хотів бачити таку ситуацію, коли Росія виконала мінські домовленості і (ми) починаємо скасовувати санкції. Зараз ми ще не знаходимося на цьому етапі", - сказав Деніел Фрід.