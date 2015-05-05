Європарламент має намір посилити санкції проти Росії

Про це передає Радіо Свобода.

«Якщо Росія продовжуватиме дестабілізацію ситуації на Донбасі і не відмовиться від анексії Криму, ЄС має активізувати санкції проти неї і розглянути можливість надання Україні оборонної зброї та іншої військової допомоги», – сказано у документі.

«Повернення Криму є дуже важливим для довгострокового співробітництва Євросоюзу з Росією», – наголошується у проекті резолюції.

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Депутати висловили занепокоєння у зв’язку з переслідуванням кримських татар на півострові, яке почалося після окупації Криму, а також занепокоєння через тиск Росії на східному кордоні ЄС.

Ця резолюція, яка є політичною заявою, буде винесена на голосування у Європарламенті на сесії у червні.