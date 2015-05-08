Генпрокуратура арештувала рахунки і автопарк екс-нардепа Юрія Іванющенка (документ)

Генеральна прокуратура наклала арешт на рахунки в українських банках та автопарк, які належали колишньому народному депутату від фракції Партії регіонів Юрію Іванющенко, пише Українська правда.

Про це сказано у відповіді заступника Генерального прокурора Юрія Столярчука.

Читайте такожЗМІ: Завод Іванющенко через суд відстрочив погашення заборгованості перед кредиторами

«У ході досудового розслідування накладені арешти на рахунки Юрія Іванющенка в банківських установах України та на належні йому транспортні засоби. Також з метою накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться за кордоном у банківських установах і належать Іванющенко і членам його родини, компетентні органи Латвійської республіки, Монако та Швейцарії направлені запити про міжнародно-правової допомоги, які зараз знаходяться на виконанні». - йдеться в документі ГПУ.

Раніше повідомлялося, що соратника екс-президента Віктора Януковича екс-депутата ВР від Партії регіонів Юрія Іванющенко оголосили в розшук.

Також, 19 січня за клопотанням ГПУ український суд наклав арешт на понад 72 млн швейцарських франків, які зберігаються на банківських рахунках екс-народного депутата від ПР Юрія Іванющенка у Швейцарській Конфедерації, що підтверджено підрозділом фінансової розвідки Швейцарії.