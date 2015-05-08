Порошенко і Меркель 13 травня обговорять у Берліні ситуацію на Донбасі

Про це повідомило відомство федерального канцлера в п'ятницю, 8 травня, передає Deutsche Welle.

Під час зустрічі Меркель та Порошенко обговорять актуальну ситуацію на сході України та стан реалізації Мінських домовленостей.

Читайте такожМеркель пояснила мету свого візиту до Москви

Крім того, йтиметься про економічну та фінансову ситуацію в Україні, а також реформи, зазначається у повідомленні відомства.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна буде однією з головних тем переговорів Путіна і Меркель у Москві.