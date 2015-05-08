Порошенко і Меркель 13 травня обговорять у Берліні ситуацію на Донбасі
16:29, 08 травня 2015Політика
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент України Петро Порошенко зустрінуться 13 травня у Берліні.
REUTERS
Про це повідомило відомство федерального канцлера в п'ятницю, 8 травня, передає Deutsche Welle.
Під час зустрічі Меркель та Порошенко обговорять актуальну ситуацію на сході України та стан реалізації Мінських домовленостей.
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Крім того, йтиметься про економічну та фінансову ситуацію в Україні, а також реформи, зазначається у повідомленні відомства.
Раніше УНІАН повідомляв, що Україна буде однією з головних тем переговорів Путіна і Меркель у Москві.
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