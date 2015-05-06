Україна буде однією з головних тем переговорів Путіна і Меркель у Москві

Про це з посиланням на помічника президента Росії Юрія Ушакова повідомляє РИА Новости.

"Ситуація в Україні буде однією з головних тем в ході переговорів президента з канцлером", - сказав він журналістам.

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Як повідомляв УНІАН, Меркель 10 травня відвідає Москву. Канцлер заявила, що її візит до Москви 10 травня - "дуже важливий момент". "В даний час ми маємо з Росією глибоко різні позиції в питанні того, що зараз відбувається в Україні", - підкреслила Меркель.