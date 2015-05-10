Меркель у Москві заявила про ігнорування бойовиками Мінських угод
Сепаратисти на Сході України не пускають українську гуманітарну допомогу, не відвели все важке озброєння і не квапляться обмінювати полонених.
Про це у Москві перед зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним заявила канцлера Німеччини Ангела Меркель.
За її словами, останні перемовини у Мінську були "дуже жорсткими", але їхнє виконання поки гальмується, пише Українська правда.
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Меркель заявила, що ОБСЄ дає доволі чітку картину того, що відбувається на Донбасі, і після звітів спостерігачів лишається багато запитань до сепаратистів.
"Ми чекали, що після Мінська настане перемир'я у визначений час. Але бої тривали, зокрема біля Дебальцевого, яке сепаратисти потім зайняли. Немає повного припинення вогню і зараз", - заявила Меркель.
"Не можна сказати, що одна сторона на 100% виконує домовленості, а інша зовсім не виконує. Але у нас багато інформації, що з боку сепаратистів багато порушень перемир'я", - додала канцлера.
Вона вказала на блокування української гуманітарної допомоги та гальмування обміну полоненими.
"Обмін полоненими досі не завершився. Україна стверджує, що з її боку ще багато полонених", - заявила Меркель.
Путін з цього приводу сказав, що "претензії є з обох боків".
"Але погоджуюсь зі словами пані канцлера, що в Україні немає іншого шляху, як з допомогою інструментів ОБСЄ добиватись виконання всіх Мінських домовленостей", - заявив він.