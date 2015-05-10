Меркель у Москві обговорить з Путіним ситуацію на Донбасі

Канцлерка ФРН Анґела Меркель відвідає Москву сьогодні, у неділю, 10 травня, на наступний день після офіційного святкування в Росії Дня перемоги над нацистською Німеччиною. Разом з президентом Росії Володимиром Путіним вона покладе вінок до Могили невідомого солдата, повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомили у Кремлі, на зустрічі 10 травня Путін та Меркель обговорять конфлікт в Україні та можливі шляхи його врегулювання. Після спільного робочого обіду лідери двох країн дадуть прес-конференцію, після чого Меркель повернеться до Німеччини.

Кількома днями раніше глава уряду ФРН пояснила мету свого візиту до Москви 10 травня "важливістю" цього моменту.

"В історії немає останніх штрихів", - сказала Меркель у відеозверненні, оприлюдненому 2 травня на сайті уряду. "Ми, німці, маємо особливу відповідальність, уважно, тактовно, а також досвідчено обходитись з тим, що було заподіяно у часи націонал-соціалізму".

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Меркель наголосила, що її візит до Москви 10 травня - "дуже важливий момент". "У даний час ми маємо з Росією глибоко розрізненні позиції у питанні того, що нині відбувається в Україні", - наголосила канцлерка ФРН.

Як відомо, цього року Меркель відмовилась брати участь у традиційному військовому параді у Москві на честь Дня перемоги 9 травня через конфлікт в Україні. Представник уряду ФРН Штеффен Зайберт назвав присутність Меркель на параді "недоречною" у нинішніх умовах. У 2005 та 2010 роках канцлери ФРН були присутні на парадах 9 травня, зазначає агенція AFP.

Меркель і Путін особисто не зустрічалась протягом останніх трьох місяців.