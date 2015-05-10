Канцлер Німеччини закликала бойовиків та Росію допустити українську гуманітарку на Донбас
Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала сепаратистів та Россію допустити українську гуманітарну допомогу на Донбас.
Про це вона сказала під час прес-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві.
Серед проблем, які заважають виконанню Мінських домовленостей канцлер назвала проблеми з постачанням української гуманітарної допомоги на Донбас, зазначає Європейська правда.
"Зараз багато складнощів, зокрема, у питанні пропуску гуманітарних конвоїв з України", - сказала Меркель.
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"Люди в регіоні живуть у дуже складній гуманітарній ситуації, і нам необхідно зробити все, щоб цю ситуацію покращити. Я закликаю всі сторони, які приймають рішення, допустити українську гуманітарну допомогу на Донбас," - наголосила канцлер Нмеччини.
Як повідомляв УНІАН, 10 травня Меркель прибула до Москви для переговорів з Путіним. Ключовим питанням перемовин у Кремлі визначено двосторонні відносини і виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації в Україні.