Канцлер Німеччини закликала бойовиків та Росію допустити українську гуманітарку на Донбас

Про це вона сказала під час прес-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві.

Серед проблем, які заважають виконанню Мінських домовленостей канцлер назвала проблеми з постачанням української гуманітарної допомоги на Донбас, зазначає Європейська правда.

"Зараз багато складнощів, зокрема, у питанні пропуску гуманітарних конвоїв з України", - сказала Меркель.

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"Люди в регіоні живуть у дуже складній гуманітарній ситуації, і нам необхідно зробити все, щоб цю ситуацію покращити. Я закликаю всі сторони, які приймають рішення, допустити українську гуманітарну допомогу на Донбас," - наголосила канцлер Нмеччини.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Меркель прибула до Москви для переговорів з Путіним. Ключовим питанням перемовин у Кремлі визначено двосторонні відносини і виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації в Україні.